A Neufchâteau, l'Eclaircie remplace la Fontaine Mahaye

"Nous travaillons sur l’entièreté de la division judiciaire de Neufchâteau, ce qui comprend plus de 17 communes, explique Nathalie Pierre, assistante administrative au SASE l’Éclaircie. Notre objectif de travail est la recherche d’un mieux-être pour l’enfant ou le jeune au sein même de sa famille et en évitant, dans la mesure du possible, les ruptures". Le service existe depuis plus de 50 ans dans la cité chestrolaise.

Un accompagnement et un soutien sont apportés dans des situations très diverses comme une séparation difficile, un conflit parental, une crise d’adolescence, une scolarité compliquée, un problème d’addiction, un deuil, etc.

Une équipe composée de 7 personnes

Les actions de l’équipe de travail visent à consolider les forces individuelles et collectives, le réseau familial et social des jeunes en difficultés en mettant le focus sur leurs ressources et les moments d’exception où les difficultés sont moins importantes. "Via diverses techniques de coaching, nous veillons à les aider à retrouver confiance en eux, à mieux communiquer, à reprendre en main la maîtrise de leur vie et à résoudre leurs difficultés avec leurs propres solutions poursuit Nathalie Pierre. Nous les aidons aussi à être mieux perçus à l’extérieur et à entretenir de meilleures relations avec les écoles. Beaucoup de ces jeunes, en plus de souffrir de la précarité, subissent le regard de la société".

L’ASBL peut compter sur cinq intervenantes socio-éducatives à temps plein, une directrice et une assistante administrative et technique. Leurs interventions se déroulent généralement au domicile des familles où divers entretiens sont réalisés. "Nous disposons d’un large panel d’outils pédagogiques, ce qui nous permet de travailler de façon ludique et constructive" précise Nathalie Pierre.

Les dons au profit des familles précarisées sont possibles

À l’approche des fêtes de fin d’année, la dame a une pensée pour les familles en difficultés. "En ces périodes de fêtes et en ces temps difficiles, nous en profitons pour rappeler combien certaines familles, que l’on pourrait juger pour certains manquements, souffrent et doivent, en fonction de leur budget, prioriser les besoins et donc renoncer à certains d’entre eux, faute de moyens. Ne les jugeons pas, aidons-les", termine l’intervenante.

Pour faire un don à l’ASBL: BE10 2670 3162 0504