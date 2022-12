Trois centenaires mis à l’honneur

C’est la première fois que l’administration communale d’Attert a le plaisir et le bonheur de fêter trois centenaires, nés la même année et à présent tous trois domiciliés dans la verte vallée. Bon pied bon œil, ce serait sans doute un peu exagéré, mais ayant encore tous trois l’esprit vif et la repartie facile. Il s’agit de Mme Clémentine Holztheimer, de Martelange, née le 29 mars 1922, de Mme Mélanie Hennico, d’Athus, née le 21 avril 1922 et de M. Raymond Schmit, un Arlonais mais originaire de Nobressart, né le 3 novembre 1922. Ils ont tous trois été congratulés dimanche par le bourgmestre Josy Arens et par le collège échevinal au grand complet à la Résidence des Ardennes où les trois centenaires résident. Ils étaient tous trois aussi très heureux d’avoir pu converser, dans leur langue maternelle, le luxembourgeois, avec le député mayeur Arens et les deux échevines: Mmes Bernadette Heynen et Annie Boden, dont c’est aussi la langue qu’ils ont parlée en famille durant toute leur enfance.