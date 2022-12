Thomas Meunier: « Je ne manquerai pas de venir »

Appelé en visio à quelques heures de son match contre la Croatie en Coupe du monde, Thomas Meunier a complété les propos de Julien Lapraille: "Nous nous complétons bien, dit-il. Julien est quelqu’un qui a les idées claires et qui va droit au but. Nous avons atteint quelque chose de très qualitatif avec ce restaurant. Lors de nos soirées tests, les personnes invitées se sont senties bien. Nous avons eu des retours positifs sur les dégustations. Et puis, j’aime en effet beaucoup la décoration, le bâtiment a vraiment du cachet. Mais il l’est encore plus en soirée, avec le jeu de lumières. Le côté nocturne est super-intéressant, il y a une certaine richesse. Évidemment, dès que je serai de retour à Bastogne, je ne manquerai pas de venir au T’Char."