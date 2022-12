Présence américaine record au Nuts week-end du 9 au 11 décembre à Bastogne (+ programme complet)

"Il y a très peu d’endroits en Europe où l’on continue de remercier les libérateurs avec autant de ferveur", souligne, fièrement, le bourgmestre Benoît Lutgen.

Une formule traditionnelle, mais spéciale, de par son contexte. "Nous allons célébrer cela en temps de guerre sur le continent européen, dans un moment de crise. C’est impossible de ne pas parler de l’Ukraine, précise Benoît Lutgen. Les Ukrainiens et la façon dont ils se sont mobilisés incarnent au mieux le “Nuts”. Ils sont dans des conditions très difficiles, avec le froid et le manque d’électricité, mais ils continuent de se battre pour leur territoire et leurs valeurs. 120 000 hommes sont rentrés pour défendre leur pays. C’est l’élément qui va rythmer les cérémonies." La présidente de l’association "Promote Ukraine", avec qui Benoît Lutgen s’était rendu à Lviv en mars, sera d’ailleurs de la partie.

Les Américains ne seront évidemment pas oubliés pour autant. Bien au contraire, ils seront aussi au centre des célébrations, via plusieurs vétérans et de très nombreux soldats.

"Dans ce contexte de guerre, nous voulons mettre en avant les soldats de la 101st Airborne, qui soutiennent la défense européenne, détaille le mayeur. 400 à 500 soldats seront présents, ils n’ont jamais été aussi nombreux ! Le général Mc Gee, qui dirige la 1 01st Airborne, sera aussi là."

Le Quartier latin piétonnier durant 3 jours

Ce 78e anniversaire sera l’occasion d’une autre première, la fermeture à la circulation du Quartier latin durant les trois jours de festivités . "Nous devrons évaluer l’impact sur les commerces, prévient Benoît Lutgen. Nous voulons appuyer la stratégie mise en place depuis quelques années, de mettre en avant ce Quartier latin, qui est trop souvent en dehors du parcours des touristes. Ce sera accompagné de différentes animations. Nous faisons tout pour que ce soit une réussite."

Ainsi, la place Charles Govaerts accueillera un espace dédié aux enfants, avec entre autres des spectacles et… la maison du Père Noël. Alors que le marché de Noël prendra une nouvelle fois place près de l’église.

Les autres événements traditionnels du Nuts week-end auront également bien lieu, à l’image de la marche du périmètre, du défilé patriotique samedi, du défilé de véhicule d’époque dimanche ou encore des rencontres avec les vétérans.

Le Bastogne War Museum et le Bastogne Barracks offrent d’ailleurs un programme fourni, avec certaines nouveautés (voir ci-dessous). Ce Nuts week-end s’annonce chargé, en activités et en émotions.

Le programme complet du vendredi au dimanche

Vendredi 9 décembre

Au Bastogne War Museum (BWM), de 15h à 18h: rencontre avec quatre vétérans et séance de dédicaces d’auteurs.

La 2e édition de la balade nocturne, organisée par l’ASBL Poisson rouge, à la découverte de Renée Lemaire et du général McAuliffe, se déroulera de 17h à 20h. Elle est déjà complète.

Samedi 10 décembre

De 7h à 11h, marche du Périmètre (8€, inscription obligatoire en ligne sur www.bastogne.be jusqu’au 7 décembre).

À 14h30: défilé patriotique et dépôts de fleurs aux monuments Patton et McAuliffe. Le défilé se terminera par une cérémonie de réengagement des militaires au niveau de l’Hôtel de Ville.

À 15h30: traditionnel jet de noix depuis le balcon de l’Hôtel de Ville.

À 17h15 ou 20h15, concert du Band 101st Airborne (5€) à l’Espace 23. À 18h30, messe des fusillés à l’église Saint-Pierre.

Au BWM, de 9h30 à 18h, bourse aux livres et documents d’histoire et, en journée, séances de dédicaces d’une dizaine d’auteurs.

Dimanche 11 décembre

À partir de 12h30, exposition de véhicules militaires d’époque et d’aujourd’hui au Quartier latin. Défilé dans la grand-rue à partir de 14h30 et retour au Quartier latin.

À 15h15, concert d’une chorale tchèque, à l’église Saint-Pierre (accès libre).

Au BWM, ouverture du nouvel espace "Eyewitness. Portraits of American sacrifice". De 10h à 12h, rencontre avec le vétéran David Marshall. De 12h à 14h, rencontre avec le vétéran Vince Speranza. De 14h à 16h, séance de dédicace du livre "The Rifle", avec cinq autres vétérans.

Samedi 10 et dimanche 11

Certaines activités se déroulent le samedi et le dimanche.

Toutes les heures, de 10h à 15h, visite guidée passant par le Mardasson et le cimetière de Recogne entre autres, via les véhicules personnels, organisée par Bastogne Memorial.

Au BWM, présence des reenactors militaires avec tentes et véhicules militaires ainsi que des démonstrations d’interventions médicales.

Aux Bastogne Barracks, de 9h à 18h, visite des halls d’exposition (dont un flambant neuf), reconstitutions statiques, défilé de véhicules chenillés, accès aux ateliers de restauration et bourse militaria. Entrée payante.

À la maison du tourisme, de 11h à 19h, mini-marché de Noël avec des artisans.

Tout le week-end

Du vendredi au dimanche, le marché de Noël, avec plus de 40 exposants et de nombreuses animations déambulatoire, est ouvert près de l’église. De 16h à 0h00 vendredi, de 12h à 0h00 samedi et de 14h à 21h dimanche.

La place Charles Govaerts est, elle, dédiée aux enfants avec, entre autres, des spectacles. Ouvert jusqu’à 20h.

Au Bastogne War Museum, démonstrations de la machine Enigma. À noter qu’au BWM, ouvert de 9h30 à 18h, les activités sont gratuites, seule la visite du musée reste payante.