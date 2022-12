Noces d’or du mayeur honoraire Raymond Biren

Raymond Biren a fait sa carrière professionnelle dans l’enseignement: il a été professeur de langues chez les Aumôniers du travail à Arlon, d’abord en humanités, ensuite en graduat. En 1991, Raymond est nommé directeur des graduats et y restera jusqu’à la pension en 2004. En même temps, et depuis l’an 2000, Raymond sera le 1er échevin de Guy Larcier, il deviendra ensuite bourgmestre en 2006 et cela durant 6 ans. Il a donc été élu communal et provincial pendant 42 ans, d’abord à Bonnert et ensuite à Arlon.

Quant à son épouse Monique, elle fera toute sa carrière comme professeur à l’école de la Sainte-Famille de Virton. Monique est active et donne pas mal de son temps pour la Croix-Rouge, Fédasil, et au sein de la vie paroissiale. Le couple a deux fils et regarde grandir avec bonheur leurs quatre petits-enfants.