En ce samedi après-midi, c’est Colette Malvaux, la guide nature, qui emmène autour d’Arlon. Elle est passée dans chaque village pour préparer, "Je vous montre cette carte que j’utilisais quand je donnais cours !", dit la dame.

Petit cours de géo pour évoquer les cuestas et autres usoirs que l’on retrouve évidemment en bien moins grand nombre dans le pays d’Arlon. Commence une belle évocation du quotidien. On apprend que Heinsch a eu jusqu’à 22 cafés. On évoque des combats âpres entre Français et Autrichiens au pied du Hirtzenberg, la "Colline des cerfs". La guide évoque aussi le passé tragique de Freylange, la peste, l’incendie par les Allemands en 1914.

On s’étonne du nombre de châteaux sur la commune, comme celui de Guirsch, un patelin qui est en bonne voie pour figurer sur la liste des Plus beaux villages de Wallonie.

Les agrandissements montrent que l’on a gâché bien des choses en matière d’urbanisme en cent ans. On ne peut aussi que regretter le nombre d’arbres abattus. Simplement observer permet de deviner une vie à un autre rythme, comme cette vue de la Nationale 4, prise près du café du Plestch ! C’est sûr, ça roulait moins vite ! Ce qui allait plus vite, c’était la poste : expédiée avant 18 heures, la carte arrivait le lendemain matin.

On y apprend que la tarification dépendait du nombre de mots. En imprimé, un centime le timbre. Une époque où la carte était quasi le seul moyen de communication, jusqu’en 1920. Amusant, cette missive de touristes anglais qui vantent la région de La Gaichel.

Boue

S’arrêter permet aussi de voir que la faute d’orthographe n’est pas nouvelle: en 1904, un "Tes cartes mon fait plaisir" donne un côté cocasse à cette carte amicale. Ceci dit, la trop grande nostalgie ne doit pas mettre sous silence un aspect: il fallait mieux se chausser de bottes pour éviter la boue et le lisier.

Si évidemment, la visite guidée est un plus, l’expo se prêtera parfaitement bien aux enfants, qui auront l’occasion de comparer avec leur vécu quotidien.

L’expo est à recommander et est accessible jusqu’au 29 janvier. Environs d’Arlon Expo, au musée Gaspar. www.muséegaspar.be – 063 600 654