L’échevinat de l’Urbanisme change de main à Arlon

Un départ salué par le président de la locale MR, Philippe Hornick, qui remercie l’échevin pour ses quatre années de travail. "L’urbanisme n’est pas une matière évidente. Ludo a suivi une formation car il n’y connaissait pas grand-chose. Quand il est arrivé, c’était le boxon. Il a remodelé l’ensemble du service. Il a passé de longues journées à l’hôtel de Ville". Les échevins réformateurs Carine Lecomte (Enseignement) et Alain Deworme (président de CPAS) soulignent quant à eux la cohésion de l’équipe et le professionnalisme de l’échevin sortant.

« L’intérêt commun est mon moteur permanent »

Olivier waltzing, 50 ans, installé à Arlon depuis 38 ans, responsable des relations extérieures à la BIL, a pu libérer un mi-temps auprès de son employeur grand-ducal. Comment va-t-il gérer un tel portefeuille pour une ville comme Arlon ? "Le meilleur cadeau que l’on puisse faire est de donner de son temps. C’est pour cela que je vais me partager à mi-temps entre la Ville et mon employeur. Mon moteur permanent, c’est l’intérêt commun. Mes journées débuteront très tôt et je compte aussi travailler le samedi. Je remercie d’ailleurs ma famille qui a accepté de me suivre dans ce challenge."

Olivier Waltzing assure qu’il travaillera dans la continuité de son prédécesseur. "La durée de mon mandat sera de 668 jours. J’espère avoir le temps de terminer le schéma de développement communal, et de lancer dans la foulée le guide communal de l’urbanisme. Dans les autres matières qui me seront également confiées, je vais renforcer l’équipe du service informatique, rajeunir le site internet de la Ville, lancer un audit sur la sécurité informatique pour éviter une attaque comme Vivalia en a été victime, rapatrier le char de la place Léopold ailleurs en ville. Poursuivre aussi le travail réalisé auprès du personnel communal, des aînés qui sont également dans mes attributions."

Le futur échevin pourra compter sur le soutien de son prédécesseur. "Certainement. Mais je ne jouerai pas le rôle de la belle-mère !", sourit Ludovic Turbang qui prépare depuis plusieurs semaines déjà la transition avec Olivier Waltzing.

Officiellement le 15 décembre

Un changement qui interviendra le 15 décembre prochain lors de la dernière séance du conseil communal de l’année. Ludovic Turbang siégera alors comme conseiller communal. Olivier Waltzing rejoindra les rangs du collège. Et c’est Philippe Landrain, conseiller communal, qui endossera le rôle de chef de groupe du MR.