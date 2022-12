La Brocante de Durbuy verse 10.000€ à la lutte contre le cancer

Philippe Mees garde le sourire: "Il fallait relancer la machine sinon tout risquait de s’arrêter. Comme d’habitude, cette 12e édition a rassemblé un nombre important de brocanteurs, 200 au total sur 1,2 km. Nous sommes heureux de pouvoir soutenir la Fondation et de voir que le public était au rendez-vous. Depuis 12 ans, l’association a déjà permis de récolter 100 000 €."

Philippe Mees souligne aussi qu’en plus de récolter de l’argent pour la bonne cause, la brocante est aussi une belle occasion de se retrouver, de renforcer la cohésion et les liens de tout un quartier.

Une petite équipe de 6 personnes est sur le pont dès janvier avec les inscriptions qui commencent déjà à affluer.

Ludovic Garcet, de la Fondation contre le Cancer, se félicite de la mobilisation d’associations comme celles-là malgré la crise. Le Relais pour la vie à Durbuy en juin dernier avait également permis de rassembler une belle somme. Tous ces soutiens permettent de financer la recherche, de lancer des projets psychosociaux ou encore de venir en aide aux patients ou aux proches.

À Durbuy, deux dates sont d’ores et déjà à retenir pour 2023, une nouvelle édition du Relais pour la Vie est programmée en juin et bien sûr la brocante de la Voie Michel le dernier dimanche d’août.