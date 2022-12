Etalle remet quatre mérites à ses citoyens

L’échevin Sébastien Peiffer procède alors à la remise des trophées. Trois mérites sportifs ont été décernés, et un mérite culturel.

Elina Denis, karaté

Elina a débuté le karaté au club de Habay à l’âge de 9 ans. En 2018 et 2019, elle décroche dix premières places (24 podiums) dans des compétitions internationales. Elle pratique aussi en équipe et participe à deux championnats d’Europe et un championnat du monde au Chili où son équipe a terminé neuvième.

En 2020, elle devient championne de Belgique en U21 Aujourd’hui, Elina met entre parenthèses son parcours pour se consacrer à ses études de kiné.

Volley Club Stabulois

Le VC Stabulois, créé en 1997, compte 190 affiliés, 12 entraîneurs, et un comité de 12 membres. Une équipe est alignée en Nationale 3, 2 équipes en Promotion, 5 équipes en provinciale, 1 équipe loisir sans compter les jeunes pupilles et cadets. Cerise sur le gâteau, le club est devenu Centre de développement Label B (le seul dans la province).

Kyana Leyssens, BMX

Kyana a commencé le BMX à l’âge de 6 ans. En 2019 et 2021, elle devient championne de Wallonie.

En 2022, elle est à nouveau sélectionnée pour la coupe du monde à Nantes. Son rêve, devenir championne de Belgique.

5 danseuses issues de l’école Aurélie Thill

Le mérite artistique a été décerné à cinq danseuses de l’école Aurélie Thill.

Solène Houyoux, de Sainte-Marie-sur-Semois, dont le plus beau souvenir est le concours de Lucca en Italie en 2021.

Léa Denis, de Sainte-Marie-sur-Semois, a été médaillée plusieurs fois médaillées d’or en danse contemporaine.

Lucie Thunissen, de Vance, a participé aux concours nationaux de danse en Belgique et en Espagne, mais aussi au concours européen à Luxembourg en 2022.

Manon Malnati, d’Etalle, a participé à son premier concours national à Nivelles en 2020, en danse contemporaine, et a reçu le premier prix à l’unanimité.

Anna Minne, de Vance, rêve d’entreprendre des études supérieures de danse.

Le dernier mot reviendra à l’échevin Sébastien Peiffer: "Ces distinctions rappellent au pouvoir public, combien l’investissement dans la jeunesse est indispensable"