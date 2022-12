Des attendus sévères, mais pas de peine

Outre la matérialité des faits qui sont établis, sans compter des affaires de roulage et d’alcool, le prévenu traîne plusieurs condamnations pour des faits de violence sur ses ex-compagnes. La dernière a été prononcée en mars 2022, une peine de dix mois de prison avec sursis.

"La violence intrafamiliale est intolérable, assène le juge André Jordant dans ses attendus. En admettant même que l’explication de la mineure n’ait pas été “téléguidée”, comme le pense les verbalisants, il faut rappeler le fait qu’un coup volontaire atteigne une autre victime que la victime recherchée, n’enlève rien au caractère volontaire du coup envers la victime frappée par erreur."

L’intérêt de l’enfant avant tout

Le juge a cependant pris en compte l’avis de l’avocate de la partie civile, Me Coralie Paul, dont les arguments ont convaincu le ministère public: "Il n’y a plus eu le moindre problème depuis les faits et Monsieur est suivi pour son addiction à l’alcool. Moi ce qui m’intéresse, c’est l’épanouissement de la petite fille. Sa maman a disparu dans la nature, ses seuls référents sont son papa et son actuelle compagne avec qui cela se passe super-bien. Je vous demande son acquittement."

Stéphanie Brand pour le ministère public avait abondé dans le même sens et avait demandé au juge de limiter la peine à une condamnation de deux mois avec sursis.

Le juge Jordant a été encore plus clément en estimant que "la peine prononcée en mars était suffisante".