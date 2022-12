Danger pour les malades en province de Luxembourg : les postes de garde passeraient de 7 à 3!

Ces ASBL, par la voix des docteurs Guy Delrée, de Marche et de Christian Guyot, d’Hotton, ont organisé une conférence de presse vendredi pour dénoncer des mesures qui, à terme, risquent de pénaliser gravement la médecine de proximité en milieu rural.

État des lieux des postes de garde: l’Inami «agit à la tête du client»

Les médecins accusent l’Inami d’ingérence et de parti pris: "D’abord pour le financement des postes médicaux de garde, dit le docteur Delrée, notre budget le plus important est consacré au paiement des salaires de nos 50 employés répartis dans nos 7 postes de garde. L’indexation des salaires nous touche donc pleinement, mais nous n’avons pas de sécurité financière de l’Inami dont on attend toujours qu’elle approuve nos rapports financiers de 2020 et 2021. Si elles les refusent, on doit rembourser. Or, ses réponses sont à la tête du client. Elle est beaucoup plus sévère avec la province de Luxembourg qu’avec d’autres postes médicaux, notamment dans le nord du pays ! C’est à la tête du client.

Les gardes de semaine dans les postes médicaux ne sont financées que partiellement et si un de nos employés est malade, l’Inami refuse de payer pour un remplaçant, donc c’est nous qui déboursons. L’Inami ne finance ni les défibrillateurs ni les très nécessaires stérilisateurs. Ce sont les médecins qui doivent les acheter. Ce sont pourtant des outils essentiels", conclut M. Delrée.

Passer de 7 à 3 postes: des risques pour les malades

L'ex-ministre De Block avait lancé une réforme qui devrait être opérationnelle en 2024. Elle vise à réduire le nombre de postes médicaux, avec de graves conséquences, déplore le docteur Guyot: "Les postes médicaux doivent se rassembler en une seule ASBL et réduire leur nombre de 7 à 3. Il ne resterait que ceux d’Arlon, Marche et Dinant et ils seraient financés au prorata du nombre d’habitants. C’est catastrophique pour notre milieu rural car il n’y aura plus que 3 médecins de garde pour couvrir les 4 833 km2 de notre zone qui fait 1/3 du territoire wallon avec seulement 3% de la population belge ! Des vies risquent d’être en danger vu les temps d’intervention des médecins le week-end et la nuit. Ce plan de De Block a été pensé pour des milieux urbains à forte densité de population, mais pas pour nos régions.

Actuellement, avec nos 7 PMG, les gens ont, au maximum, 1/2 heure de route pour venir en consultation et ce n’est pas rien parce que nous voyons 50 000 patients par an dans nos 7 postes de garde lors de 44 834 heures prestées par nos médecins de garde.

La couverture actuelle, on le sait, a permis de sauver des vies parce que dans le cas d’un infarctus ou d’un AVC, c’est le facteur temps qui joue. L’Inami veut faire des économies, mais au final, avec cette réforme, c’est l’inverse."

30 emplois sur 50 menacés en cas de réforme

Et le docteur Delrée d’ajouter: " Ce qui est regrettable, c’est que l’Inami ne nous considère pas comme des partenaires. Le modèle qu’on a mis en place voici 11 ans pour offrir une meilleure couverture médicale aux patients la nuit en semaine et le week-end, - et qui permet d’attirer aussi de jeunes médecins car ils doivent prester moins de gardes et qui permet de faire travailler 50 personnes - est menacé depuis quelques années. On doit se battre tout le temps pour le défendre et c’est lassant."

La lassitude. C’est le mot. Elle a gagné par exemple Philippe Vanderlooven, le coordinateur des postes médicaux depuis 10 ans: "J’en ai assez de me battre avec l’Inami et puis, ce travail m’occupe 7 jours sur 7. Je change d’orientation professionnelle", annonce-t-il.

Autre conséquence de la réforme: s’il ne doit rester que 3 postes médicaux, ce seraient 30 employés sur les 50 qui risqueraient de prendre la porte !

Les praticiens de première ligne de la province et de l’arrondissement de Dinant comptent sur les relais politiques pour que cette réforme au fédéral ne sonne pas le glas d’une médecine rurale qui a fait ses preuves depuis plus de 10 ans.