Clin d’œil: de la noix dans 70% des plats au « T’Char »

Trois étages, rooftop à la clé

Aménagé sur trois étages, le bâtiment est accessible via deux entrées. L’une se situe sur la gauche du bâtiment via une porte, l’autre sur la droite via un ascenseur. Celui-ci dessert les trois étages.

"Non seulement c’est une manière d’accueillir les personnes à mobilité réduite, mais je pense que cela ne se fait nulle part ailleurs en province de Luxembourg, explique le chef Julien Lapraille. Cela apporte un cachet, c’est super de s’élever tout en ayant une vue sur Bastogne." Le bâtiment, qui était inoccupé depuis quatre ans à l’exception du Spooon qui a ouvert il y a un an, est donc métamorphosé.

Sur le premier étage, le restaurant compte une cinquantaine de places. Le deuxième étage a été transformé en bar d’une septantaine de places. Le lieu se veut cosy, dans des tons noirs et orangers.

"Nous visons une clientèle qui a entre 25 et 80 ans, reprend Julien Lapraille. Nous voulons que ce lieu soit convivial, où les amis, les familles et les collègues peuvent se réunir pour boire un verre dans une ambiance cool et tranquille."

Enfin, le troisième étage est en réalité un superbe rooftop avec bar, où des soirées à thème seront proposées. "Nous avons déjà eu des demandes pour le privatiser, explique encore le chef. Tout est mis en place pour accueillir entre 90 et 110 personnes, avec possibilité d’accueillir un DJ également."

Douze emplois

Nul doute que ce rooftop, le seul en province de Luxembourg, sera très prisé surtout en été. Ceux qui souhaitent néanmoins s’y rendre en hiver pourront profiter de plaids et de chauffe terrasse.

Ce projet de restaurant a permis de créer 12 emplois, sans compter les étudiants qui ont été recrutés. Pour l’instant, les derniers préparatifs vont bon train, comme à l’extérieur du bâtiment où les enseignes sont en train d’être mises. Quelques détails sont encore à fignoler à l’intérieur, notamment d’un point de vue décoration.

"Dans la partie restaurant, nous allons mettre un ballon signé de Thomas Meunier, affirme Julien Lapraille. Nous allons également mettre un de mes tabliers de Top Chef, mais aussi un casque de Bastogne. Il y a une âme, une vraie identité derrière ce projet. Nous voulions allier le football, la bonne cuisine mais aussi mettre en avant la ville de Bastogne. D’ailleurs, la noix sera présente dans 70% de nos compositions qui sont à la carte pour faire référence à la Nuts City."

Une carte qui met l’eau à la bouche et qui changera au fil des saisons. Des produits de chaque région seront à déguster dans l’assiette. "Ce sera de la cuisine belge, mais façon française !", dit le chef en riant.

Le restaurant, déjà complet pour sa première soirée d’ouverture ce samedi, sera ouvert du jeudi midi au dimanche soir.