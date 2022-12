Le Concours Coq de Cristal récompense, depuis 28 ans, les produits de bouche agricoles et artisanaux d’excellence de notre terroir, à l’issue d’une dégustation à l’aveugle par des jurés professionnels en lien avec le secteur de l’Horeca.

Une habitante de la province de Luxembourg a obtenu un prix. Il s’agit de Céline Wagner du village de Thiaumont dans la commune d’Attert. Elle a remporté le Coq de Cristal dans la catégorie Riz au lait. Son produit est confectionné à partir de lait de vache de race Jersey.

Après avoir travaillé durant douze ans dans un tout autre domaine et sans être issue du milieu agricole, Céline Wagner a repris l’exploitation céréalière et fourragère familiale de ses beaux-parents en janvier 2021. Elle a en parallèle développé un petit troupeau de brebis et de vaches Jersey avec lequel elle fabrique des yaourts, fromages et glaces, directement valorisés sur place. Son riz au lait à la véritable gousse de vanille de Madagascar a conquis le jury. Céline propose également une gamme de vêtements 100% pure laine de brebis tricotés à la main.