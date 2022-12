À Warnach, ce week-end, le plus ancien marché de Noël

Le rendez-vous incontournable pour toute la Haute-Sûre, et bien au-delà, c’est le traditionnel marché de Noël organisé et animé par des bénévoles de tous les villages du secteur pastoral. Philippe Moline, de la communauté des Frênes, précise: "Covid, climat, guerres. Après deux ans d’absence et la présence du Covid, le marché de Noël de Warnach, à noter qu’il est le plus ancien de la province, réapparaît donc pour une 32e édition… avec plus de 30 artisans prêts à en découdre pour un marché authentique, capable de tout ce qui peut ramener Noël à un renouvellement de naissances et de lumières ; un marché de Noël capable de réanimer des fêtes dignes des meilleures heures. La fin d’année aidant, chacun se surprend et réenclenche un moment où les lumières rivalisent dans de merveilleuses déclinaisons, capables d’enchanter beaucoup de cœurs meurtris par des temps blessés et désabusés. Vivons ce temps de Noël comme un ré-enchantement vital. À chacun d’emprunter les dédales du marché de Noël avec nombre de surprises et d’émerveillement digne des meilleurs temps et toutes les promesses qui redonnent des bonheurs à faire rêver les cœurs et à raviver nos enfances véritables."