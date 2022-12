« 500 expressions pour le dire en wallon » réédité

Il répertorie par ordre alphabétique plus de 254 qualités et défauts humains avec leur explication. Il suffit d’avoir un qualificatif en tête pour savoir que dire de quelqu’un. Le livre emmène le lecteur dans tous les azimuts de notre « wallonitude ». Il s’agit d’une œuvre de sauvegarde et de culture générale wallonne.

Vous attendiez-vous à un tel succès de vente ?

J’en avais fait imprimer plus que mes précédents bouquins (NDLR: 600) en pensant que cela intéresserait plus de monde mais je ne m’attendais pas à un tel engouement.

Des ventes qui ont dépassé nos frontières ?

Principalement dans notre province de Luxembourg mais aussi à Tournai, Charleroi, Namur, Liège, etc. Quant à l’international, cinq livres ont pris la direction de la France et autant vers le grand-duché de Luxembourg.

Une demande qui ne cesse de croître, d’où une réédition ?

Oui, cette nouvelle réédition permettra de satisfaire la centaine de demandeurs déçus.

Dans quelques jours, vous irez aussi à la rencontre de vos lecteurs ?

Malgré la joie procurée par cette reconnaissance rapide de notre langue maternelle, un manque m’habitait. Celui de rencontrer mes lecteurs afin d’échanger avec eux. Ce sera le cas le dimanche 11 décembre à 15h dans la salle des mariages de l’hôtel de ville de Saint-Hubert.

Quel sera le programme de cette rencontre ?

Il y aura la présentation du livre bien évidemment. Il sera aussi question de l’historique et de l’évolution du wallon au cours des années. On parlera aussi du projet intitulé « Ma commune dit ây à la langue régionale » dont la commune de Saint-Hubert a adhéré.

Un dernier mot pour la fin ?

Il est plus que temps que, nous Wallons, sauvions notre langue qui est le reflet de notre mentalité, de notre culture. « I n’fôt nin ratinde d’avèr swa po tirè l’êwe do pus' » (Il ne faut pas attendre d’avoir soif pour tirer l’eau du puits !)

" 500 expressions pour le dire en wallon " de Laurent Dabe, prix de 23 € (+6 € en envoi postal). Possibilité de se faire livrer à domicile. Pour toute commande: laurentdabe@hotmail.fr