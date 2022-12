Il est en particulier à destination des plus âgés. "Il y a quelques années, à l’initiative de PNR, des zones de police locales et de la police fédérale, des remises à niveau du code de la route chez les aînés ont eu lieu dans de nombreuses communes. Malgré une assez grande expérience de la route, ce public cible rencontre parfois des difficultés face à diverses situations routières. C’est pourquoi, pour la seconde année, un quiz est proposé via le site internet de l’ASBL Partageons nos routes", précise Fanny Voirillon, responsable de l’ASBL Partageons nos routes.

À noter que la Cellule éducation et prévention (CEP) du cabinet du gouverneur et les zones de police locale proposent toujours ces séances de remise à niveau du code de la route qui se veulent interactives. Une nouvelle brochure est uniquement remise aux participants d’une séance.

Sur le Web

Le quiz accessible à tous a cet intérêt que le Luxembourgeois y retrouvera des lieux connus. Les questions ont été mises au point par PNR et les zones de police, avec pour cette édition, la collaboration de la Fédération francophone d’équitation et d’attelage.

Sa particularité ? "Le choix des questions a un rapport direct avec les remarques des participants aux remises à niveau et concerne des situations réelles, parfois problématiques en province de Luxembourg. Chaque question est complétée par un feedback. Cela permet, sans limite de temps, de prendre connaissance de la règle en vigueur afin d’améliorer les comportements sur la route, quel que soit le type d’usager: piéton, cycliste, automobiliste, cavalier, etc."

Depuis 2006, l’ASBL veille à rendre la province moins accidentogène et invite aux 20 questions.

Comment ça marche ? Rendez-vous sur le site www.partageonsnosroutes.be, en un clic, vous accéderez au quiz en ligne jusqu’au 31 mars 2023.

