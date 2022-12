Un Noël autrement à Bellefontaine, sans marché artisanal cette année!

"Il ne s’agit plus d’un marché de Noël avec des stands d’artisans comme nous avions plaisir à organiser. Les normes de sécurité de la salle des Sports de Bellefontaine récemment rénovée ne nous le permettent plus, nous ne pouvons plus accueillir autant de monde", nous disent les organisateurs avec tristesse. D’où une nouvelle idée de Noël sera testée cette année.

Un Noël plus intime

Le projet d’une organisation sous chapiteau a été abandonné car il nécessitait de compenser la location du chapiteau par une augmentation du prix des emplacements réservés aux artisans. Chose impensable dans la conjoncture actuelle.

"Nous avons déjà tenté l’expérience d’une tonnelle en plein hiver. Cela s’est révélé catastrophique, le choc thermique entre la chaleur ambiante sous la tonnelle et le froid extérieur provoquait une sudation de la bâche similaire à une pluie intérieure." Cependant l’équipe des 5 Fontaines ne laisse pas tomber les bras, elle propose un autre Noël, soit une soirée de Noël tout aussi attractive, le samedi 10 décembre prochain. À 18 h: rendez-vous près de la Fontaine pour accueillir le Père Noël, au centre du village en face du magasin. Les enfants, munis de flambeaux, pourront l’accompagner en musique, au rythme du groupe "Les Garagiss". Ce joyeux cortège se rendra au hall des Sports pour une soirée dégustation et concert: huîtres, fondue savoyarde, hot-dogs, gaufres, crémant, vin chaud et bière de Noël.

À 21 h: concert de Christophe Gilla et Julien Michel. Et studio shooting (photo) par instant précieux durant la soirée. Ambiance musicale. Bellefontaine revêtira ses plus beaux atouts de fête. Entrée gratuite.