Un bus en action contre le sida ce 1er  décembre à Marche

Thierry Martin, directeur de la plateforme prévention sida, insiste sur "l’importance de rappeler le combat contre le virus qui sévit toujours. Certains indicatifs sont au vert, d’autres restent rouges. Les données épidémiologiques ont augmenté de 4% par rapport à 2020, qui n’est cependant pas une année particulièrement fiable vu la baisse d’activités en prévention et dépistage. On comptabilisait cependant encore 800 nouveaux cas en 2021, un chiffre qui reste trop élevé et qui ne tient pas compte de tous ceux qui s’ignorent. Et puis il faut lutter contre la discrimination. 7 personnes sur 10 se disent encore discriminées dans leur travail, dans leur vie de tous les jours et même dans le secteur médical."

Une diversification du public cible

Selon la plateforme, le VIH touche principalement deux profils, les homosexuels et les personnes issues de l’immigration. Il y a cependant une diversification du public cible en Belgique avec une augmentation des hétérosexuels atteints par le virus. Pour Thierry Martin, il est également très important de limiter le nombre de dépistages tardifs. Parce que qui dit dépistage tardif, dit traitement tardif, conséquences plus impactantes sur la santé, propagation inconsciente du virus. On estime à 1200 le nombre de personnes vivant, sans le savoir, avec une infection par le VIH. Or plus vite on est pris en charge, plus vite la charge virale est indétectable, plus vite on évite de contaminer d’autres personnes. C’est le fameux leitmotiv: indétectable = intransmissible. La prévention reste donc la meilleure arme.

Le bus s’arrête à Marche

Ce 1er décembre marque donc le lancement de plusieurs actions comme la distribution de rubans et de préservatifs, d’affiches, de marque-pages, et d’actions de sensibilisation sur les lieux de travail, dans les écoles, centre commerciaux… et dans un bus.

Un bus décoré qui fait halte ce 1er décembre Place aux Foires et qui invite ses passagers à une expérience originale et ludique de sensibilisation. Jugez plutôt, vous embarquez muni d’un passeport et êtes invité, pour valider votre passeport, à relever 5 défis. Le premier étant d’enfiler un préservatif sur un sexe masculin. D’autres activités sont proposées sur la place dont un bowling

Pour Stéphan De Mul président du CLPS, "il est vraiment important d’aller à la rencontre des habitants, de varier et multiplier les actions autour de ce ruban rouge, de créer du lien entre les actions et les acteurs de terrain. Je remercie à ce titre l’implication et le soutien des partenaires et le travail important du réseau."