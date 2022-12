On ne peut pourtant que conseiller de gravir les marches de l’ancien palais de justice pour ce rendez-vous organisé par la Maison arlonaise des artistes.

Intéressant de voir que des peintres évoluent en un an. Des valeurs déjà bien affirmées comme Pascal Jaminet et ses fusains. Belle évocation que celle de Cédric Raths avec des statues qui défient la gravité. On ne peut manquer le travail bien mis en valeur au centre de l’espace de Sonia Anciaux qui fait dans le fantasmagorique.

Des artistes qui se renouvellent comme Thibault Demeyer qui abandonne le tapis rouge de Cannes pour d’étonnants clichés de voitures miniatures mis en scène. Étonnantes, les photographies multisupport de Valérie Alter, sans oublier celles de Michael Massart, véritable metteur en scène de l’étrange. Une autre invitation à un ailleurs, celle de Pierre De Wachter.

Épuré !

Maxime Martin qui accroche un travail très graphique et minimaliste, non dénué de sens explique: "Je travaille sur la place de l’individu dans la société, des éléments qui se répètent, qui sont légèrement différents. Je glisse parfois des intrus pour intégrer la différence."

Pour Sophie Pirot, qui est à la base de ce rassemblement, "Metanoïa" évoque la chrysalide qui se transforme en papillon: "C’est ce que font les artistes par le biais de leur pratique qui est un véritable dépassement de soi. Le but est de mettre en avant des gens d’ici, il ne faut pas nécessairement aller loin pour voir des gens de talents".

Au Palais, à Arlon, jusqu’au dimanche 4 décembre 2022 de 14 h à 18 h.