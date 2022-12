Salle comble au Franklin à Virton pour les troisièmes Poésicales

Une première pour les éditions

S’il s’agissait là de la troisième édition des Poésicales, c’est la première fois que les éditions Traversées étaient partenaire du projet. Forts de leurs 1 200 auteurs publiés en 30 ans, ils avaient de la matière à proposer aux musiciens. Pour Patrice Breno, la collaboration est une réussite: "Ce qui m’a vraiment surpris et étonné, c’est le monde. Finalement, on dit que peu de gens s’intéressent à la poésie, qu’en littérature, il n’y a plus que le roman ou l’essai à la rigueur. Or, le public sort de chez lui, pour écouter dire et chanter la poésie. Avec le match des Diables au Mondial, on avait peur que tout le monde regarde le football. Finalement, on a fait salle comble. On ne peut pas rêver mieux !"

Un plus pour les auteurs

Marguerite Brouhon, André Schmitz, Claude Raucy, Michèle Garant. Un choix de poètes éclectique qui a attiré les spectateurs et qui a ravi les écrivains. Le réputé Claude Raucy, dont le poème Vocabulaire a été interprété par Céline Trujillo et Jean Schot, est conquis par l’expérience. " Ça fait plaisir, parce qu’habituellement, on n’a pas de retour. Quand j’écris une pièce de théâtre, j’ai un retour parce qu’on la joue. Si j’écris un roman, on en parle. Lorsque j’écris des poèmes, qui en parle ?

constate l’écrivain gaumais. Ici, on sentait que quand quelqu’un disait qu’il aimait, il aimait vraiment. Et j’ai vraiment apprécié la manière dont le couple, qui sont devenus des amis, a chanté le poème ", conclut-il.