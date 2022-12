"Rage dedans", un seul en scène souriant à Bertrix

Comme un plongeur de nos rêves sous-marins, il descend encore un peu plus loin à la recherche de nos pépites, de nos errances, de nos silences. Il présentera Rage dedans, un seul en scène, le jeudi 8 décembre à 20h et le vendredi 9 décembre à 14 h, au centre culturel. Jean-Luc Piraux évoque avec tendresse, humour et poésie son burn-out. Mais rassurez-vous, pas de larmoiement au programme… Ce seul en scène agit sur les spectateurs comme un shoot d’ocytocine, hormone de l’amour, de la confiance et du lien.