Musson accord une subvention de 100 000 € au CPAS pour rénover son bâtiment à la place Goffinet

Ce qui fait afficher un budget ordinaire "réel" de fonctionnement du CPAS de 1 225 980 €. Il est donc en augmentation d’environ 20 000 € par rapport au budget 2022 mais avec une subvention communale inchangée à 400 000 €.

Cette augmentation annoncée des dépenses se justifie principalement par l’indexation des salaires et par les aides sociales estimées à 2,5 fois plus importantes qu’au budget initial de 2022, surtout dans le domaine énergétique. L’équilibre dépenses-recettes est permis essentiellement par un prélèvement d’environ 47 000 € sur le fonds de réserve ordinaire.

Plus 30% pour les travaux

À l’extraordinaire, les dépenses établies à 107 000 € comprennent notamment 100 000 € pour des travaux de rénovation énergétique du bâtiment place Goffinet. Il s’agit d’un dossier datant de 2021. "Le CPAS avait introduit un dossier de demande de subventions UREBA (Rénovation Énergétique des Bâtiments) pour procéder à l’isolation, au changement de châssis et à la ventilation du bâtiment qui abrite la repasserie et la donnerie. Les travaux ont été estimés à l’époque à 74 813,60 € hors TVA et une subvention de 25 273,63 € a été octroyée", explique la présidente. Aujourd’hui, il faut tenir compte d’une augmentation des coûts de 30% qui fait passer le projet à environ 120 000 € dont environ 95. OOO€ à charge du CPAS.

Pour permettre la réalisation de ces travaux sans avoir recours à l’emprunt, le collège communal a octroyé une dotation exceptionnelle de 100 000 €.

L’équilibre sera atteint côté recettes, grâce au boni du service extraordinaire 2022 de 7 273 € et à un prélèvement de 99 726,35 € sur le fonds de réserve extraordinaire.

Avant d’approuver ce budget 2023, les conseillers avaient pris connaissance de la modification du CPAS qui adapte quelques petites dépenses et recettes liées notamment aux aides sociales de "chauffage", fourniture d’eau et combustibles pour les logements d’accueil et d’insertion. Des dépenses équilibrées par l’adaptation des récupérations d’indemnités (+20 000 €) perçues à 135 et 125% pour les réfugiés ukrainiens et un prélèvement supplémentaire sur le fonds de réserve extraordinaire de 2 972 €. L’intervention communale n’est pas modifiée.

La prochaine séance verra l’entrée de Patrick Tombu à la place de Gaëtan Hainaux pour le groupe "Avançons Musson".