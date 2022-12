Libramont: offrir un beau Noël aux plus démunis

À un mois des fêtes de fin d’année, des élans de générosité sont lancés un peu partout dans le pays. À Libramont, Alphonse Schoumaker, Christian Gillet et Jean-Marie Lambert relancent l’opération “Colis de Noël”, une aide qui en est à sa 55e édition depuis sa création en 1967. "L’objectif est d’offrir aux familles et aux personnes défavorisées de la commune une aide leur permettant de regarnir leur garde-manger pour quelques jours mais aussi de fêter Noël dignement", souligne Alphonse Schoumaker. C’est ainsi que le comité s’apprête à venir en aide à plus de 150 familles d’ici quelques semaines. "Nous allons offrir du vin, du café, des cougnous, quelques friandises ainsi qu’une enveloppe permettant d’acheter de bonnes choses pour Noël", poursuit le bénévole. La distribution des colis se fera le 21 décembre prochain durant l’après-midi. Comme l’an dernier, ce sont les bénévoles eux-mêmes qui les achemineront chez les bénéficiaires.