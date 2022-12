Les Fabriques d’église d’Attert crée un groupement d’entraide

Les élus communaux ont déjà eu souvent l’occasion de remettre leurs avis sur les projets du budget des différentes fabriques d’église. Déjà il y a deux ans, lors d’une rencontre à Attert avec le chanoine Huet, ce dernier présentait le GEFE pour Groupement d’entraide de fabriques d’église, qui est en fait une association de fabriciens organisée à un niveau communal et destinée à réfléchir ensemble à la bonne gestion de ses fabriques. Il s’agit d’un lieu d’échange et de partage bien utile à un moment où la législation évolue, où les rapports avec les autorités communales deviennent plus complexes, où le nombre de célébrations se réduit et où l’avenir de certains bâtiments pose question. Cette structure ne remplacera pas les fabriques. Le groupe peut continuer à travailler dans le respect de l’autonomie et de l’indépendance des différentes fabriques participantes.