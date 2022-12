L'épidémie de bronchiolite est sous contrôle dans les hôpitaux de la province de Luxembourg

La bronchiolite touche les bébés de moins de deux ans. Il s’agit d’une inflammation des petites bronches (bronchioles) qui permettent à l’air de circuler dans les poumons. Courante en automne et en hiver, et très contagieuse, la bronchiolite provoque chez les bébés une toux et une respiration difficile, rapide et sifflante. Certains nourrissons peuvent toutefois éprouver de grosses difficultés pour respirer, au point qu’une hospitalisation est nécessaire.

Entre 14 et 18 bébés hospitalisés

Les hôpitaux de Vivalia comptent trois services pédiatriques. Depuis quelques jours, entre 8 et 12 petits malades sont hospitalisés à Libramont en raison d’une bronchiolite. "Le Centre Ardenne compte des cas depuis trois semaines, précise le directeur médical de Vivalia, Pascal Pierre. La moitié du service est occupé pour des bronchiolites. " C’est la région la plus touchée en province de Luxembourg.

À Marche (deux lits ce jeudi matin) et à Arlon (4 lits occupés), la situation est plus calme.

La tendance est à la hausse

La situation est donc pour le moment sous contrôle au sein de Vivalia. "Nous n’avons pas dû restructurer les activités pédiatriques ou postposer des opérations non urgentes ", complète Pascal Pierre.

Reste que le nombre de bébés hospitalisés évolue de jour en jour. Et que la tendance est à la hausse. Vivalia reste donc attentif.

Quelles recommandations données aux parents ? La bronchiolite étant une maladie respiratoire, au même titre que le Covid, tous les conseils prodigués lors de la récente pandémie sont valables: lavage fréquent des mains, éviter de mettre un bébé en contact avec une personne malade, port du masque…