Le village de Battincourt pleure Raymond Biren

Raymond Biren n’a jamais voulu endosser le rôle de président du "Groupement Odyssée 78 ASBL" préférant celui de secrétaire "perpétuel", disent ses amis. Il a été de ceux qui ont monté l’ASBL lui donnant aussi une belle notoriété dans tout le Sud-Luxembourg. Pour la brocante de Battincourt, rendez-vous estival incontournable pour des milliers de visiteurs, il s’investissait sans limite. Il connaissait les exposants et bien des visiteurs. Il en était le véritable pilier trouvant des solutions pour tous les exposants. Toujours enthousiaste, il livrait volontiers détails et commentaires pour répercuter une réussite toujours au rendez-vous. Il avait également participé au lancement d’autres activités plus locales: la fête de la Pentecôte, le banquet des "3x20 ans", le carnaval dans les rues du village, cherchant sans cesse de nouvelles pistes. Le Groupement Odyssée 78 ASBL était un peu sa deuxième famille.

Raymond Biren était la véritable mémoire du village, un réel "homme ressource". Il collectionnait tous des éléments anciens et actuels sur les lieux et personnes que Gui Stoffel a rassemblés, en 2015, dans un livre recensant "histoires et anecdotes". Il se plaisait également à établir annuellement l’évolution démographique de ce petit village dont il espérait toujours voir franchir allègrement la barre du demi-millier d’habitants. C’était un homme de statistiques ! Outre sa passion pour "son" village, il s’était un ardent supporter de football, pas des Rouges mais d’Anderlecht.

Curieux de tout ce que la vie pouvait lui apporter, Raymond Biren était un homme dynamique à l’empathie naturelle, toujours aimable et tolérant, au sourire volontiers complice qui ne comptait que de nombreux amis.

"Aujourd’hui est un jour bien sombre pour notre petite ASBL de village", peut-on lire sur la page Facebook de l’association.

Raymond qui avait également fait une belle carrière dans des entreprises de chauffage et sanitaires laisse une épouse et deux enfants.

Il repose au funérarium Bentz à Aubange. Un dernier hommage lui sera rendu ce samedi 3 décembre à 10h en l’église Saint-Nicolas de Battincourt.