Le 9e spectacle de Jean-Marie Barthélemy

Comédien professionnel, Jean-Marc Barthélemy est aussi l’animateur attitré de l’atelier théâtre pour les personnes souffrant de handicap. Son cours consiste à choisir un thème et à mettre en place de petites saynètes qui seront répétées toute l’année avant d’être jouées dans le cadre de la journée internationale du handicap. " Lorsqu’on m’a proposé ce challenge, se souvient-il, j’ai été un peu paniqué et j’ai tâtonné devant ce type de population que je ne connaissais pas. Mais très vite, j’ai compris qu’ils ont, à la fois, un énorme respect les uns envers les autres, une conscience absolue de leurs propres difficultés et de leurs propres limites, mais aussi un formidable sens de l’autodérision. De nombreuses fois, je me fais la réflexion que les gens “normaux” qui se créent de tas de problèmes, sont plus handicapés que ceux qui souffrent réellement d’un handicap. "