Ils danseront pour la fête de la personne handicapée à Arlon

Il s’agit d’un spectacle où des artistes porteurs de handicap seront sur scène pour présenter leurs talents: rires, danses, chants, pièces de théâtre, mais aussi des courts-métrages sélectionnés lors du EFF (Extraordinary Films Festival, le seul festival consacré au cinéma traitant du handicap et de la différence).

L’aboutissement du travail d’une année

Alter & GO, composé de services d’aide en milieu de vie, a pour mission d’accompagner le quotidien de la personne handicapée, de l’informer et de l’orienter vers tous les services qui peuvent lui être utiles. C’est aussi un partenaire actif dans les projets d’insertion scolaire et professionnelle. Entre autres actions, Alter & GO a développé un partenariat important avec le Centre d’expression et de créativité de la Maison de la culture d’Arlon dans le cadre de l’accès à la culture et à l’expression artistique. C’est de cette collaboration que l’idée de ce spectacle est née.

Les applaudissements du public comme récompense

Toute l’année, une fois par semaine, les chanteurs, acteurs, danseurs travaillent pour présenter un spectacle de qualité où ils donnent tout leur cœur, dans le respect les uns des autres et dans le respect de leurs différences. Pour le grand public, c’est une double occasion: celle de se plonger dans un monde de différences et de recevoir une leçon de vie. En plus, avec bienveillance, ils applaudiront des personnes qui ont été abîmées par la vie. Elles méritent leurs encouragements qui vont les valoriser et leur offrir une soirée de joie qui leur procurera un grand sourire et des étoiles plein les yeux.