Idelux propose une mesure de soutien aux TPE et indépendants impactés par la crise

"Compte tenu de la crise énergétique et de ses impacts sur le monde économique, le Groupe IDELUX a décidé de mettre en place une aide pour soutenir les TPE et les indépendants. En parallèle aux diverses mesures fédérales ou régionales, aux efforts consentis par les banques et les outils financiers wallons (SRIW, Sowalfin, Sogepa) et à côté de l’accompagnement des entreprises réalisé par les services d’IDELUX et de la CCILB dans la thématique énergétique, l’Intercommunale a décidé d’octroyer une aide à hauteur de 15 000 € pour les indépendants et les TPE de la province de Luxembourg touchés par la crise énergétique", indique Idelux dans un communiqué.

Un crédit au taux de 0% et accès simplifié pour les TPE et les indépendants

Idelux met en place un mécanisme de financement visant à faciliter la transition vers des équipements moins énergivores et/ou ver des sources d’énergies renouvelables.

"Ce mécanisme simplifié consiste en l’octroi, à toute TPE ou à tout indépendant éligible, d’un prêt subordonné de 15 000 € HTVA maximum au taux de 0% d’une durée globale de 24 mois, en ce compris 6 mois de franchise de remboursement en capital", poursuit IDELUX.

Cette aide devra impérativement être utilisée afin de mettre en œuvre des projets visant à réduire à terme la facture énergétique propre à l’activité économique tels que les travaux d’isolation ou d’augmentation de la performance énergétique des bâtiments, l’acquisition ou la pose d’un dispositif productif d’énergie renouvelable ou encore l’achat de matériel de remplacement améliorant la performance énergétique.

Les mesures dès ce 1er décembre

Les mesures sont disponibles du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023 et jusqu’à épuisement de l’enveloppe disponible, soit 500 000 €.

Les demandes d’aides pourront être introduites à partir du jeudi 1er décembre 2022. Toutes les informations et les formulaires web sont accessibles sur le site www.investinluxembourg.be.

Dans ce contexte particulièrement difficile, IDELUX souhaite plus que jamais être aux côtés des entreprises, moteur du développement économique de la province de Luxembourg. D’autres aides pour soutenir les entreprises sont disponibles.