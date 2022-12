Coupe du monde: Belgique ou Croatie ? Leur cœur balance Mario Matijevic, Thierry Maréchal et Sime Jadresin donnent leurs avis

Aujourd’hui, cet ingénieur en construction fera pourtant une exception à la règle. "Avec mes filles, nous allons suivre la partie chez mon frère Vincent à Neufchâteau, dit-il. Vincent suit davantage le football."

S’il possède la nationalité belge, Mario a conservé son passeport croate. Ce qui lui a notamment permis de décrocher deux places de vice-champion national en cyclo-cross, l’une de ses disciplines sportives favorites. "Pour vivre en Belgique, en région liégeoise d’abord car mon père avait décroché un emploi chez Cockerill, puis à Lischert, je me sens, évidemment, belge. Mais l’essentiel de ma famille réside toujours en Croatie. De mon côté, j’y retourne fréquemment. Et forcément, les exploits de notre équipe nationale ne me laissent pas indifférent. Je me suis pris au jeu en 2018. La finale m’a laissé un goût de trop peu…"

« Un but d’écart »

Aujourd’hui, Mario Matijevic brille moins sur les circuits de cyclo-cross. On l’a vu d’attaque à Libramont et à l’une ou l’autre manche de la Skoda Cross-Cup, mais le jeune quinquagénaire a décidé de revenir à ses premières amours. Ancien champion de Wallonie sous la bannière liégeoise, au volant d’une 125 cc, il s’illustre chez les experts de l’AMPL. Mario est d’ailleurs monté sur la troisième marche du podium au terme de cet exercice.

Nul doute que la perspective de voir les Enflammés (le surnom de l’équipe croate) grimper à nouveau sur le podium lui procurerait une grosse satisfaction, mais notre homme en veut davantage: "Une finale, c’est chouette, mais il n’y a que la victoire qui compte, insiste-t-il. Pour continuer à rêver, il n’est pas permis de chuter face à la Belgique. Cela m’attriste, car j’aimerais vraiment que les deux nations aillent jusqu’au bout, mais compte tenu des matches précédents, je pense que la Croatie va poursuivre sur sa lancée. Ce sera certainement un duel serré, mais grâce à nos atouts majeurs, Luka Modric et Ivan Perisic, je crois que nous nous imposerons par un but d’écart. Notez que je ne serai pas déçu du tout si les Diables rouges triomphent, mais à la seule condition qu’ils ne nous privent pas d’une qualification."

Eh oui, les Croates pourraient intégrer le tableau des 8es de finale tout en subissant la loi des Belges, mais à la seule condition de voir le Maroc perdre contre le Canada et d’afficher une meilleure différence de buts, voire une meilleure attaque que les Lions de l’Atlas.