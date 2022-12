Chantal Rongvaux fait le point sur les activités du CPAS de Saint-Léger

En 2022, elle a accueilli à travers les trois sections étalées en 2 mois et 20 mois, 50 enfants. La crèche est complète jusqu’aux grandes vacances 2023 ! Treize personnes se répartissent l’accueil, la cuisine, l’entretien, et organisent diverses activités: anniversaire, Saint-Nicolas, etc.

En ce qui concerne le service brico-dépannage qui fonctionne depuis avril 2012, 98 personnes sont inscrites pour des demandes de petits travaux (tonte, taille, robinetterie, électricité...). Le montant de l’intervention est fixé en fonction des revenus des bénéficiaires qui doivent être âgés de plus de 65 ans, souffrir d’un handicap ou en difficulté passagère et n’ayant pas la possibilité de faire appel à un membre de la famille. Ce service a rapporté 1 308 € au 30 septembre 2022 pour 66 interventions.

Le taxi social qui s’adresse aux 60 ans et plus, handicapés à 66% au moins, suivis sur le plan social par le CPAS ou connaissant des difficultés passagères de transport pour bénéficier de soins de santé, accomplir des démarches administratives ou se déplacer dans la commune, est facturé au prix de 0,25 € le kilomètre. 110 trajets ont été opérés jusqu’au 30 septembre 2022 pour des rentrées de 635 €. Sur l’année 2021, la somme représentait 118 trajets pour 629 €.

Quant au plan de cohésion sociale, il reprend six actions: l’éducation des locataires en partenariat avec le Groupe Action Surendettement, la distribution de colis alimentaires avec remise de bons d’achats à valoir dans les commerces locaux (Spar, Dropsy, Bitaine), la location de la salle "le Gaumais", l’espace public numérique, l’atelier réparation vélo (20 vélos réparés) et la formation théorique au permis de conduire. Au niveau des actions sociales on retiendra la vesti-boutique et le projet d’aide aux personnes incontinentes sans oublier le marché fermier et de l’artisanat qui se tient de mai à octobre.

Le détail de ces actions apparaissait après le rappel des synergies entre les deux entités. "Nous avons été précurseurs ans le domaine, il y a déjà 15 ans on fait toujours le maximum, il est difficile d’aller, plus loin", commente le bourgmestre Alain Rongvaux.