Camping du Viaduc: une gestion sous quelles conditions ?

Sous quelles conditions ?

La Commune assurera donc la gestion temporaire du camping mais sous quelles conditions ? Une question soulevée par Albert Lamborelle (L’Essentiel). "Vous étiez tenus par la décision de justice qui est tombée il y a peu, on le comprend bien. Mais maintenant que la décision est tombée, comment cela va-t-il s’organiser concrètement, notamment en termes de redevances ou de problèmes de sécurité ou autres sur le site ?" Marc Caprasse: "La commune doit s’organiser pour maintenir un service minimal. Nous comptons maintenir une location établie sur six mois, pour rentrer dans les frais d’électricité, d’eau et autres. Celle-ci sera renouvelable sur six mois dans le cas où Idelux n’a pas encore trouvé de repreneur. Donc, jusqu’au mois de juin, il n’y aura aucun problème. Si un résident souhaite quitter les lieux, il est libre de le faire dans de bonnes conditions." La commune compte également désigner une personne pour assurer l’entretien du site mais aussi une personne de contact en cas de problème. "Tout cela doit encore être vérifié, il ne s’agit ici que de suppositions, ajoute Marc Caprasse. Une proposition doit être faite au conseil communal et à la directrice financière." Le mayeur a rappelé que tout cela s’organisera dans un cadre précaire et que si un investisseur est trouvé demain, il ne pourra pas investir avant six mois.

Bornes de recharge

Dans un autre dossier, le conseil a voté pour l’installation de neuf bornes de recharge pour voitures électriques dans le cadre d’un appel à projet du SPW. "On souhaite confier la mission à Idelux, a précisé le mayeur. Il s’agit de deux bornes doubles et cinq simples." Une proposition adoptée à l’unanimité. Marc Buytaert a prévenu que ce ne serait pas suffisant pour répondre à la demande. Le Collège a répondu qu’il ne s’agissait que d’un projet parmi d’autres.