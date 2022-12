Adelina éliminée aux portes de la finale

L’épreuve de Mercotte a été une souffrance de chaque instant pour la pâtissière amateur. Adelina n’a rien compris à la recette du gâteau domino, accusant beaucoup de retard par rapport à ses concurrents et un montage raté. Un enchaînement de situations qui envoient à nouveau Adelina en dernière place.

Si l’épreuve créative s’est déroulée un peu mieux que les deux premières, ça n’aura pas été suffisant. Son carrousel contenant chaussures, sacs et autres produits vestimentaires n’a pas convaincu le jury au visuel. Le biscuit cuillère, confit de framboise, crémeux litchis et amandes ont, en revanche, touché les jurés. "C’est un putain de bon gâteau, s’enthousiasme Cyril Lignac. Tu sais bien équilibrer tes goûts !"

Malheureusement, c’est tout de même Manon, Nils et Benjamin qui obtiennent leur ticket pour la finale. Cyril Lignac ne tarit pourtant pas d’éloges à l’annonce de son élimination: "Tu as fait un super parcours. On peut dire que tu es la reine du trompe-l’œil et championne du coup de cœur des chefs !"

Déçue, Adelina vogue déjà vers d’autres horizons: elle propose des ateliers de pâtisserie, ouverts au public, avec Benjamin.

Retrouvez également l’interview d’Adelina en page 48 Côté Mag