20 000 euros pour soutenir le football à Vaux-sur-Sûre

La commune de Vaux-sur-Sûre devrait également accueillir différentes bornes de recharge lente à travers la commune. Différents lieux ont été choisis, comme le précise l’échevin Olivier Leyder. "Près de la plaine de jeux à Vaux, près du syndicat d’initiative et près de l’église à Sibret, deux bornes pour du hall sportif de Morhet, près de la plaine de jeux de Rosières, près de la salle de Cobreville et près de l’église de Bercheux. La seule contrainte de la Commune est de laisser une place de parking vacante durant dix ans." Le bourgmestre poursuit: "Une borne, de plus grande puissance, devrait être installée à proximité du Vauxhall. Au départ, on avait pensé en mettre deux, mais cela va déjà coûter quelque 80 000 euros."

L’échevin du tourisme René Reyter a encore voulu se féliciter des bons chiffres de fréquentation des hébergements dans la commune. "Nous avons pu compter sur 58 241 nuitées de 2019 à 2021, lance-t-il. Dans notre maison du tourisme, nous nous retrouvons donc juste derrière Neufchâteau. Cela fait une présence de 373 personnes par week-end dans nos 30 hébergements. Un résultat très positif qui est le fruit de la qualité de ces hébergements. On peut être fiers."

Le conseil a également pris connaissance de la nouvelle organisation du trophée du mérite sportif provincial. Finies les deux soirées en juin et décembre pour des mises à l’honneur. "Nous allons réunir tous les sportifs lors d’une seule soirée, précise le conseiller Claude Paul. Les lauréats devraient être un peu plus variés car on va associer le sportif, mais aussi le social avec des mises à l’honneur et des coups de cœur."