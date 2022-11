Six bornes de recharge électrique seront installées à Tellin

On retiendra que la commune sera prochainement dotée de six bornes de rechargement électrique pour les voitures. Ces installations ne coûteront pas un euro à la commune puisque tout sera pris en charge par Idélux. Les lieux sélectionnés pour les installer n’ont pas été choisis au hasard puisqu’ils se situent à proximité des commerces et services. C’est ainsi qu’une borne sera installée près du foyer culturel de Bure, deux près de l’office du tourisme de Tellin, deux à proximité de l’église de Resteigne et une au hall omnisports de Tellin.