Les quelques nominés, choisis par leurs clubs pour les représenter, étaient élus par leurs pairs durant l’assemblée.

Quatre catégories

Les candidats, neuf au total, étaient répartis en quatre catégories. En lice, se retrouvaient: Malia Jacquemin et Marthe Laime (jeune espoir), Jacques Clément, Yves Herman et Baldwina Malgras (meilleur animateur), l’AC Dampicourt et le RAC Saint-Mard (meilleure équipe) et enfin Julien Watrin et Christophe Martin (sportif de l’année).

Pour Hugues Baillot, échevin des Sports, les mérites sportifs servent à donner envie aux jeunes de se lancer, mais pas seulement: "C’est un aboutissement pour les jeunes et les moins jeunes, je pense. Virton est une ville sportive, on a de nombreux clubs de qualité, même si on manque sans doute d’infrastructures", admet l’échevin.