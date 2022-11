Deux abstentions relancent un dossier à Lierneux

Pierre d’achoppement

Cette réponse est loin de clore le dossier. Fabrice Léonard (min.) verrait bien de nouvelles négociations avec l’acheteur pour qu’il revende son bien: "Le point déposé est toujours d’actualité. Il est important de tenter tout pour relancer le projet." Il ajoute un peu plus tard que "le jeu en vaut la chandelle." En outre, dans le projet de décision qu’il propose au conseil, il souhaite qu’un montant soit budgété pour ce faire. C’est là la pierre d’achoppement. Le bourgmestre est dubitatif, tout comme son échevin Émile Bastin: "On peut mettre un montant pour des frais d’études mais on ne va pas plomber le budget", dit ce dernier. Direct de Sébastien Lesenfants (min.): "On trouve bien de l’argent pour des vélos", allusion au projet de Ravel Vielsalm-Lierneux. Le mayeur note, lui, que le "budget est réalisé." Le vote, tempéré par les deux abstentions, ira dans la direction souhaitée par la minorité.

Marcadènes

Sur le plan de l’urbanisation, le bourgmestre souligne que la Commune pourrait acquérir une parcelle sur la crête des Marcadènes. "Depuis 2019, nous voulons l’acheter. Cela a toujours été non de la part du Foyer Malmédien, propriétaire. Ici, il nous fait savoir qu’il n’est pas contre la vente." Notons que la séance du conseil a débuté par une minute de silence en mémoire de Gaston Leroux, ancien échevin et conseiller communal, décédé il y a quelques jours.