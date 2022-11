17 millions sur la table pour régler les problèmes d'eau en province de Luxembourg

C’est ce qu’on appelle le Schéma régional des ressources en eau (SRRE), une mission déléguée par la Région wallonne à la SWDE. Tous les bourgmestres avaient été invités, mais il y avait de nombreux absents. Ceux qui avaient pris place dans la salle de conférences du LEC en compagnie du gouverneur Olivier Schmitz et de patrons d’Idélux-AIVE avaient pas mal de questions, notamment sur le financement des travaux entrepris par ces Communes qui ont fait le choix de conserver la gestion de leur réseau d’eau et donc de ne pas le remettre à la SWDE...

Que retenir de cet après-midi consacré à l’eau ?

1. Suite à la sécheresse de l’été dernier, la cote du barrage de Nisramont n’a jamais été aussi basse avec un niveau de 272,98 m alors que la normale est de 275 m. Les communes suivantes, alimentées par Nisramont, sont en vigilance orange: Neufchâteau, une partie de Rendeux, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre, Wellin, Bastogne, Bertogne, Fauvillers, Martelange, La Roche et Marche.

Houffalize et Vielsalm toujours alimentées par camions

Quatre communes restent encore aujourd’hui alimentées par camions, dont Vielsalm et Houffalize. Et pour ce transport le coût se monte à 1,5 million d’euros pour 136 102 mètres cubes fournis.

2. Le SRRE sert à apporter des solutions à long terme aux communes déjà en stress hydrique ; il permet d’exploiter aux mieux les ressources et de maîtriser les prix de l’eau.

L’impact de ce schéma, dans sa première phase, se fait déjà sentir positivement à Durbuy grâce à la liaison avec Néblon qui a permis de soulager la demande à partir de Nisramont (5 000 mètres cubes par jour).

3. Le SRRE aussi vise à atteindre tous ses objectifs à l’horizon 2050 et doit intégrer non seulement les changements climatiques futurs, mais aussi la croissance de la population et les besoins croissants en eau.

Besoins du futur hôpital de Houdemont: 600 m3 par jour !

On apprend de la SWDE que les besoins de Vivalia pour le futur hôpital à Houdemont sont évalués à 600 mètres cubes par jour.

D’ici 2035, on estime que pour notre province, il y aura un manque de 11 440 mètres cubes par jour pour les communes de Florenville-Bouillon-Neufchâteau, Bastogne, Vaux-Habay, Wellin-Vresse, Libramont-Rochefort et, si on ajoute la croissance de la population à Virton-Musson et Étalle-Saint-Léger, il faudra trouver 17 000 m3 pour faire face à la demande.