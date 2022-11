Les personnages ? Outre les traditionnels individus de pure fiction, des Saint-Mardois bien connus… Ben oui, Jean Gaillard, c’est le secrétaire communal, Jean Girardin. Et l’Colâs Bâbisse, principal héros de deux histoires, c’est le Gaston Lavallé. Il a pour acolytes des têtes en vue à l’époque de Nestor Wittamer à Jean Even en passant par Adrien Chenu et d’autres, parfois évoqués sans être à l’image…

Publiés en français à l’époque, les deux épisodes viennent d’être adaptés en gaumais par Frego, alias Jean-Luc Geoffroy et c’est, comme toujours, une version bilingue qui paraît à Ma P’tite Édition.

La souscription est ouverte jusqu’au 10 décembre, à 12 € (retiré en librairie ou lors de la présentation) ou 14 euros frais de port inclus.

Après le 10 décembre, la BD sera vendue au prix de 14 € et les frais de port éventuels seront de 3 € et sera dans toutes les bonnes librairies de Gaume.

Compte BE35 0004 6270 3437 de Ma P’tite Édition à 6762 Saint-Mard (nouvelle adresse à partir du 1er décembre: avenue Joseph Wauters, 38 à 6762 Saint-Mard).

La préface de l’ouvrage est signée Nathalie Vandewoestyne, saint-mardoise et échevine de la Culture à Virton.