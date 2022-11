Très vite, les traces de crocs et l’emplacement de la panse de la vache, abandonnée sur le côté, ont donné des indices faisant penser à l’attaque d’un loup. On en a depuis quelques heures la confirmation officielle via le Réseau Loup wallon du SPW de Wallonie: le loup ayant sévi il y a une dizaine de jours au sud d’Arlon est bien un loup itinérant, un jeune loup détaché de son ancienne meute en Allemagne et cherchant de nouveaux territoires.

"Les résultats de notre laboratoire génétique révèlent que le loup qui a attaqué cette génisse près de Messancy est un animal dont les caractéristiques génétiques sont nouvelles en Wallonie, affirme Alain Licoppe, du Réseau Loup Wallon. Il s’agit d’un loup de lignée germano-polonaise, mais avec un haplotype issu de la lignée maternelle, W 2."

Jusqu’à présent en Wallonie, tous les loups retrouvés portent l’haplotype W 1 (l’haplotype est un groupe d’allèles de différents gènes situés sur un même chromosome et habituellement transmis ensemble). Ce marqueur W 1 est notamment celui des cinq loups permanents dans les Hautes Fagnes. Les loups de la lignée italo-alpine portent, eux, l’haplotype W22, notamment le loup dans le Nord-Eifel.

Comme à Malmédy

Le Réseau Loup Wallon en conclut que le loup de Sélange est le même loup germano-polonais, type W 2, qui a tué un veau à Bellevaux (Malmédy) le 9 novembre.

"C’est un jeune loup isolé qui a quitté sa meute venant d’Allemagne et vient probablement de traverser l’Est de la Belgique du nord au sud, depuis la province de Liège jusqu’au Sud-Luxembourg. Mais aujourd’hui, il peut être déjà très loin s’il cherche un territoire. Un loup parcourt entre 30 et 40 km par jour", dit Alain Licoppe.

L’expert wallon confirme que c’est très rare qu’un loup s’attaque à un animal aussi massif qu’une vache.

La jeune génisse de Sélange pesait entre 300 et 350 kilos. Dans 97% des cas, les loups s’en prennent à des proies sauvages (chevreuil, cerf, sanglier). Mais les moutons et chèvres constituent des proies tentantes aussi pour ce prédateur. Et on voit, à Malmédy et Sélange, qu’il s’attaque aussi aux bovins.