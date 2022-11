Terres de Weyler (Arlon): une nouvelle étude est demandée

Lancé il y a une dizaine d’années par Idélux, un projet de révision du plan de secteur sur les communes d’Arlon (Weyler) et de Messancy (Hondelange) visait la transformation de terres agricoles en zones d’activités économiques mixtes et industrielles.

Les conseils communaux avaient initialement émis des avis favorables mais balayés par les dernières séances des 28 avril et 9 mai 2022. Arlon voulant drastiquement limiter l’impact à 6,69 ha et Messancy se prononçant unanimement avec un avis négatif sur base des réflexions sur l’agriculture, la mobilité, la gestion des eaux claires et usées, l’activité économique et les emplois ainsi que les autres contraintes environnementales. " Le projet ne correspond pas aux engagements du Parlement sur la réduction d’émissions de CO2" soutiennent d’ailleurs les détracteurs.

Nouvelle étude et une descente sur le terrain

Jusqu’à présent, le Pôle Environnement du Conseil économique, social et environnemental (CESE) de Wallonie n’a pas remis d’avis définitif dans le délai requis, ni sur l’opportunité du projet ni sur la qualité de l’évaluation des incidences environnementales déjà effectuée. Le ministre de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus, a décidé de solliciter un nouvel avis du pôle Environnement à qui il appartiendra de valider la qualité des évaluations existantes à propos du projet de révision. "Cet avis permettra d’avoir une analyse solide et objective des incidences environnementales éventuelles de ce projet. Au regard des remarques et observations formulées par la population qui estime qu’elle sera impactée par ce projet, une analyse supplémentaire et approfondie me semble bien légitime et nécessaire. Par ailleurs, avant toute décision, je me rendrai sur place afin de bien mesurer et évaluer la situation de terrain" précise Willy Borsus. Le député Philippe Dodrimont (MR) et Véronica Cremasco (Écolo) présidente de la Commission Économie, Agriculture et Aménagement du territoire au Parlement wallon ont marqué leur intention de l’accompagner.