Saint-Hubert aux couleurs de Noël

Le marché se déclinera également sur la place de l’Abbaye et la cour du palais abbatial avec la présence des associations locales et des commerçants. Boudin, foie gras, huîtres, champagne, gaufres, tartiflette ou encore vin chaud seront ainsi au rendez-vous. "Le Père Noël sera également présent pour une distribution de friandises et un photomaton permettra d’immortaliser tous ces bons moments", précise la coordinatrice. Les enfants pourront également profiter d’un carrousel magique et d’un stand de pêche aux canards de Noël.

Une multitude d’activités

Dans le chœur de la basilique, les visiteurs pourront découvrir l’exposition de crèches des écoles et des associations de la commune. "La conception était libre, seule la consigne de n’utiliser que des matériaux de récupération était de mise explique Nathalie Slachmuylders. Les trois plus belles crèches seront récompensées par un prix du public, un prix des artisans et un prix des commerçants".

En plus de la soixantaine de stands du marché, de nombreuses animations seront au programme de ce long week-end: randonnée, concerts, calendrier de l’avent des commerçants, initiation à la danse country, concert de la chapelle musicale, fanfare, trompe de chasse, cadeau pour le plus beau pull de Noël, etc. Le week-end du 17 décembre, un grand concert de Noël sera donné à l’église Saint-Gilles par les dames de chœur d’Anloy. "Saint-Hubert revêt ses plus beaux habits pendant cette période de Noël, l’occasion de visiter la ville dans une atmosphère enchantée et magique" termine la coordinatrice.

Le programme complet se trouve sur la page Facebook du royal syndicat d’initiative de Saint-Hubert.