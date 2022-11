Lierneux: Maya Wintquin sur les traces de Nafissatou

Le mérite sportif collectif lui, est attribué conjointement aux pinsons baladeurs, groupe de marcheurs spécialement dédié aux plus de 50 ans et au Vélo Club Haute Ardenne, association qui existe depuis plusieurs décennies et qui est partie prenante dans de nombreuses organisations dans la région. Il y a deux ans, le club mettait sur pied une section triathlon.

Objectif Europe

Autre prix remis lors de cette soirée, celui de l’encouragement. Il tombe dans l’escarcelle d’Hugo Gaspar. Il pratique la gymnastique artistique masculine. Discipline qu’il a découverte à l’âge de 5 ans. Âgé aujourd’hui de 12, il est champion de Belgique dans sa catégorie. Un rêve dans le coin de sa tête: être sélectionné aux championnats d’Europe dans trois ans. Le prix du fair-play est décerné à la JUNA, la Jeunesse Unie Nord-Ardenne. Active dans le monde du foot, elle a organisé, en collaboration avec le centre FEDASIl de Gouvy une journée baptisée "Footons-nous des préjugés." Par ailleurs, elle met en avant l’accueil de jeunes réfugiés dans ses différentes équipes. Notons que la JUNA avait également reçu la même récompense, il y a quelques semaines, lors de la remise des mérites sportifs à Vielsalm cette fois. Un dernier prix a été remis, un prix spécial qui couronne le travail de José Lallemant. Affichant 78 ans au compteur, ce cycliste chevronné et passionné. Depuis 2008, il a pédalé l’équivalent de 5 fois le tour du globe avec, au menu, des cols mythiques du Tour de France.