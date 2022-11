«Je n’ai pas les reins assez solides»

Nous l’écrivions dans l’une de nos éditions de juillet dernier. Martine Pêcheur, gérante de la sandwicherie M. Délices à Libramont, gonflait ses prix pour faire face à l’augmentation des coûts des matières premières mais aussi de l’énergie. À l’époque déjà, elle réfléchissait à des solutions pour s’en sortir. Mais elle a dû se résoudre à annoncer dernièrement la vente de son commerce. "J’ai réfléchi assez longtemps, explique-t-elle, la voix triste. Il a bien fallu prendre une décision, je ne voyais pas l’avenir d’un bon œil. Je préfère arrêter tant qu’il en est encore temps."

«Je veux limiter la casse»

Pour acheter cette sandwicherie il y a quelques années, Martine Pêcheur avait mis sa maison en hypothèque. Elle craint donc une faillite et préfère prendre les devants. "Je ne veux pas qu’on me prenne ma maison. On nous annonçait encore une hausse de 30% des matières premières dès le mois de janvier, dit-elle. Et ne parlons pas de l’électricité. Les charges deviennent trop importantes et je ne pourrais pas y faire face bien longtemps. De plus, je n’ai pas envie de faire payer sept ou huit euros pour un sandwich. Les gens ne viendront plus aussi souvent, d’autant que l’on arrive aux fêtes et que beaucoup vont garder leur budget pour les cadeaux et les repas. Ce n’est pas de gaieté de cœur que j’arrête mon activité et cela va être difficile de rebondir, surtout lorsque l’on a été sa propre patronne. J’ai donné corps et âme pour mon projet mais je n’ai plus les reins assez solides. J’ai eu l’idée de proposer des petits-déjeuners en plus des sandwiches, mais ce n’est pas ça qui va me sauver. Ma décision est prise."

Malgré sa décision, Martine Pêcheur a encore beaucoup d’interrogations. Dans quoi se reconvertir ?

Qui pour reprendre la sandwicherie ?

Et surtout, quand est-ce que la sandwicherie fermera définitivement ses portes ? "Je vais attendre d’avoir un repreneur, raconte-t-elle. Pour l’instant, il n’y a pas encore d’intéressés. Et puis, les gens ont-ils encore envie d’investir à l’heure actuelle ? Je dors à moitié depuis plusieurs semaines. Je vais essayer de continuer en attendant que la surface commerciale soit vendue, avec la même envie qu’autrefois, mais cela va être difficile surtout moralement. Nous sommes partis en vacances en famille une semaine mais ça a été pire que bien. Je n’ai pas encore d’idées de reconversion en tête et je préfère de toute façon avoir les idées claires. Je n’ai pas envie de sauter sur le premier emploi qui se présente alors que j’ai tant aimé mon activité."

Martine Pêcheur a donc annoncé à ses habitués qu’elle fermerait prochainement sa sandwicherie. "Certains comprennent bien la situation tandis que d’autres m’encouragent à continuer et à ne pas baisser les bras. Mais je veux limiter le casse. Les mois qui arrivent vont être très difficiles."

La gérante va donc mordre sur sa chique jusqu’à ce qu’un repreneur se manifeste. C’est donc le moment ou jamais pour goûter à ses délicieux scampis à l’ail, ses croquants bien chauds et ses salades.