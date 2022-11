Le terrain de football d’Opont bientôt mis en vente ?

Anne-Françoise Tahay a interpellé le collège de Paliseul à la fin du conseil de ce lundi soir. "J’ai vu qu’il était envisagé de vendre le terrain de football d’Opont (NDLR: le club d’Opont n’existe plus depuis quelques années). Est-ce que la buvette est comprise dans cette vente ? Le club des jeunes utilise parfois cette buvette, confie la citoyenne d’Opont. Comptez-vous demander à la population ce qu’elle en pense ? La buvette est proche du four à pain et c’est un endroit qui peut être utilisé lorsque la météo n’est pas clémente. Je ne dis pas que je suis contre la vente de ce bien, mais je m’inquiétais sur ce sujet."