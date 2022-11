On est loin de la création de la brasserie d’Arlon en 2015 et son Aramiss (dont le nom Ara est resté) avec à sa tête Christophe Cerisier qui fera évoluer la brasserie en coopérative il y a deux ans.

La BAC brasse désormais chez Belleau à Vaux-sur-Sûre mais ambitionne de revenir à Arlon où elle a toujours son siège social. Son dépôt se trouve à Freylange, dans la salle du village. Elle veut également s’agrandir et se professionnaliser en engageant un brasseur et un gérant. "On veut réduire la pression sur les bénévoles dont les brasseurs qui travaillent bénévolement le dimanche. L’objectif est aussi de brasser à Arlon et d’y installer un bar, une salle de réunion, un dépôt", indique Jean-Philippe Aubry, président du conseil d’administration de la coopérative.

L’humain, une valeur phare

Pour réaliser ses objectifs, la BAC mène en ce moment une levée de fonds. Elle cherche de nouveaux coopérateurs prêts à investir et à s’investir dans la coopérative qui certes veut prendre une envergure supplémentaire mais sans perdre ses valeurs. Gérer l’entreprise de manière humaine, voilà bien l’essence même de la brasserie. "Nous sommes pour l’instant 125 coopérateurs qui s’impliquent pas mal dans l’embouteillage, l’étiquetage, la distribution, le service lors des événements auxquels nous participons, c’est énorme en deux ans et demi d’existence. Les maitres-mots qui nous caractérisent sont durable, local, socialement responsable et humain", souligne Jean-Philippe Aubry.

250 € la part

Pour devenir coopérateur, en personne physique ou morale, il faut s’acquitter de 250 € pour une part, avec un maximum autorisé de 20 parts. "Chaque coopérateur dispose d’une voix, peu importe le nombre de parts qu’il possède. On est tous égaux, poursuit Jean-Philippe Aubry. Les coopérateurs qui souhaitent rejoindre l’aventure se sentiront concernés par notre projet. On les invite, on les informe et ils sont libres de participer à nos activités." Depuis le lancement de la levée de fonds, 25 coopérateurs supplémentaires ont rejoint la BAC. Une belle mobilisation mais qui n’est pas encore suffisante. D’autant que jusqu’au 31 décembre, pour chaque part vendue, la Région wallonne via l’agence W-Alter en fait également l’acquisition et devient coopérateur.

Sept bières artisanales

La production actuelle de la BAC est de 200 hectolitres pour sept bières dont 4 éphémères et la petite dernière, l’Arafinée sortie du brassin il y a un mois à peine. Des boissons en alcoolémie volontairement légère que l’on retrouve dans les cafés arlonais, les grossistes, chez Mi-Orge Mi-Houblon et dans les événements organisés dans la région arlonaise dont le marché de Noël en décembre.

www.brasseriedarlon.com – Page Facebook: Brasserie d’Arlon Coopérative