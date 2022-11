Grosse tension lundi soir au conseil communal de Paliseul

Yvon Moline a souhaité savoir s’il y avait encore un espoir de voir ce dossier être introduit avant la fin de la législature. "J’ai aussi vu qu’il était prévu de créer des vestiaires", indique le conseiller.

Stéphane Dauvin a répondu "qu’il n’y avait pas de date butoir, que la Commune de Bièvre va voir comment cela évolue de son côté. Nous devons continuer à travailler sur un nouveau projet, peut-être plus réaliste et moins coûteux. Concernant les vestiaires, ce sont des travaux transitoires afin de permettre un peu de confort pour les enfants. Ici, nous envisageons donc un projet réaliste et temporaire, histoire d’améliorer un peu tout cela et de ne pas laisser le vieux hall dans cet état en attendant un projet."

Grosse tension

Au moment d’analyser le budget 2023 de la fabrique d’église de Paliseul, Yvon Moline a estimé "qu’il devrait y avoir un rapport circonstancié associé au budget, de manière à avoir plus facile à voir les situations et à pouvoir donner un avis sur certaines dépenses."

Jean-Pol Hannard a précisé " que pour faire face à cette augmentation des frais de fonctionnement, nous avons demandé aux entités consolidées de faire un effort. L’intention du collège est de demander aux fabriques que, pour le 15 janvier, des mesures restrictives soient prises. Sans pour autant nuire à leur bon fonctionnement. Nous inviterons chaque fabrique pour discuter des économies qui sont possibles de réaliser, sans leur mettre la pression. Tout le monde doit faire un effort. Les fabriques en font sans doute, mais nous pouvons leur demander de regarder leurs budgets.

Au vote, François Lagneau, Guillaume Dupuis, Anne-Françoise Tahay et Maurice Boclinville se sont abstenus.

Notons que la fin de séance a été particulièrement tendue. Président de séance, Jacques Polinard a longuement répondu aux propos d’Anne Carrozza lors du dernier conseil, évoquant notamment le fait que la Commune vivait au-dessus de ses moyens au niveau des engagements de personnel et que le Collège engageait "pour faire plaisir."

En guise de réponse, Jacques Polinard est revenu sur "un engagement précis lors de sa période scabinale et sur des dépenses liées à son mandat d’échevine entre 2013 et 2015" en lui indiquant "que l’argent du citoyen l’intéressait beaucoup moins à l’époque."

Si Anne Carrozza a directement répliqué que "tout était légal", la tension est ensuite encore montée d’un cran et les six élus de la minorité ont finalement décidé de quitter la séance avant le huis clos.