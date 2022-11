Elle a frappé un ambulancier

Une habitante de Chiny âgée de 39 ans encourt une peine de dix-huit mois de prison avec sursis probatoire devant la cour d’appel de Liège pour ne pas avoir respecté les lois COVID, ne pas avoir respecté les règles de distanciation, avoir craché sur un ambulancier et lui avoir porté des coups. À l’arrivée de la police, elle a commis des outrages et s’être rebellée envers les forces de l’ordre. Les faits ont été commis le 15 mai 2020 à Chiny. La suspecte a un état mental déjà relativement peu stable. Elle a déjà fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et est régulièrement suivie par des psychologues et des psychiatres. Étant donné le comportement de la suspecte le jour des faits, le parquet a décidé de la soumettre à une expertise mentale pour déterminer si elle était responsable pénalement de ses actes et si elle ne devait pas être soumise à un internement. Selon l’expert, elle a subi une altération grave de son discernement au moment des faits. Au moment de l’expertise, elle se trouvait toujours dans cet état. Malgré cela, son état n’était pas aboli au moment des faits. Elle est donc pénalement responsable de ses actes. Le 20 janvier 2020, le tribunal correctionnel d’Arlon a décidé de lui accorder une peine de probation autonome d’une durée de deux ans ou à défaut six mois de prison. Le parquet général a estimé que cette peine était particulièrement clémente au regard de la gravité des faits commis. Un appel de la décision a été réalisé. "Je ne suis pas fière de moi", a indiqué la prévenue devant les magistrats de la cour d’appel. "Si je m’en souvenais. Je ne sais même pas qui est l’ambulancier. Je n’étais pas dans mon état normal. Je suis désolée." Interrogée sur son suivi psychiatrique après sa première condamnation, la prévenue a eu bien des difficultés à répondre. "Je ne sais pas vous dire combien de temps ça a duré. Ça fait tellement de temps que j’y vais." Le ministère public a estimé qu’il ne fallait pas se satisfaire d’une simple peine de probation autonome. "Ce sont des faits particulièrement déplaisants", a estimé le parquet général. La trentenaire est déjà connue de la justice. En effet, en 2007, elle a écopé d’une peine de quatre ans de prison avec sursis probatoire après avoir commis des coups sur sa fille. Des faits qui ont provoqué des séquelles permanentes chez la victime. L’avocate de la défense a plaidé la confirmation de la décision prononcée par le tribunal d’Arlon. La cour rendra son arrêt à la fin du mois de décembre.