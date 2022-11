Stressés mais enthousiastes

C’est au départ d’un appel à candidatures vu sur Facebook que Justine Guébel, professeure de sciences économiques, et Florian Stéveler, professeur de math, ont saisi leur chance. Après plusieurs entretiens, le couple a décroché le job de gérants du restaurant, annexe de la nouvelle résidence "Les verts potagers" à Luzery.

L’enseignante se réjouit à l’idée de se lancer dans cette aventure,

"Quand on a vu l’appel d’offres, on a tout de suite été emballés. Maintenant que nous sommes repris, nous sommes forcément stressés mais surtout très contents, motivés et enthousiastes !", a-t-elle expliqué.

Grill et brasserie

C’est avec leur cuisinier, Lucas Chevigné, que le couple se lancera dans quelques semaines. Ensemble, ils misent sur un restaurant brasserie, dans un cadre familial, comme l’explique Justine Guébel, "il y aura des grillades, des pâtes ou des salades par exemple, des plats pour enfants. On souhaite donner un esprit de famille. Il y aura un espace de jeux pour les plus petits à l’intérieur et une plaine de jeux et une terrasse à l’extérieur ", conclut-elle. L’ouverture de L’étape aura une capacité de 50 couverts.