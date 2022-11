Des bénéficiaires du RIS quittent Arlon, où se loger devient impayable

Une autre explication, plus heureuse, à cette diminution du nombre de RIS est que 75 bénéficiaires ont retrouvé un emploi à temps plein depuis le mois de janvier. Un chiffre qui n’est pas dû au hasard. "Ce taux est plus important que dans les autres grandes villes. C’est grâce aux efforts importants réalisés par l’équipe d’insertion professionnelle", souligne Alain Deworme.

Parmi les 150 étudiants qui bénéficient du RIS, 78% ont réussi leur année scolaire 2021-2022. Des étudiants qui bénéficient également d’un soutien via une aide à l’emploi.

L’épicœur, épicerie sociale du CPAS et de la Croix-Rouge aide 863 bénéficiaires (353 ménages), soit une fréquentation en hausse de 44% cette année. Ce qui représente 10 639 visites depuis le mois de janvier.

L’ASBL Nos Logis fait face à 189 demandes de logements pour 35 appartements de transit. L’an dernier, 41% des admissions concernaient des victimes de violences conjugales.

Cellule Énergie: les demandes d’aides augmentent de 281%

Créée en 2012, la cellule consacrée aux difficultés énergétiques a mis en place cet automne une troisième permanence par semaine pour répondre à la demande. Une ligne mail directe a vu le jour pour permettre une prise en charge à distance.

Un nouvel afflux qui se traduit dans les chiffres par une augmentation de 281% des aides octroyées (soit un total de 75 105 € contre 19 699 € en 2019). Les personnes en défaut de paiement gaz/électricité augmentent cette année de 132%. Elles sont 291% pour l’eau.

Un nouveau public a fait son apparition: la classe moyenne et les ménages avec revenus. Les types de problèmes rencontrés sont la recherche du fournisseur le moins cher et la prise en charge des factures de régularisation avec des montants astronomiques.

Miriam soutient les mamans solos

Miriam est un projet qui s’adresse aux mères isolées vivant en situation de pauvreté. Il est suivi dans cinq villes belges dont Arlon qui a répondu à l’appel à projets. Le public visé est demandeur d’emploi ou bénéficie du RIS. "Une dizaine de mamans ont adhéré pleinement au projet et se rencontrent lors de séances collectives deux fois par mois, précise Claire Pierrard, case manager. Elles y discutent de leurs principales difficultés au quotidien que sont le logement, le bien-être psychologique et le manque de relations sociales." Deux personnes gèrent ce service suivi par une équipe scientifique. Un projet d’une durée d’un an reconductible deux fois.

À la rencontre des entreprises

Le CPAS arlonais reçoit une subvention pour deux années pour une mission de "capteur d’emploi". Le centre va à la rencontre des entreprises afin d’assurer la correspondance entre le profil recherché en entreprises et le profil des bénéficiaires du CPAS. Ce dernier informe également les employeurs privés sur les dispositifs articles 60 et 61 et les avantages financiers pour l’entreprise et du suivi des travailleurs pendant le contrat. À ce jour, deux entreprises et cinq candidats ainsi que deux contacts avec des partenaires en insertion socioprofessionnelle ont été pris.

Cellule de crise Solidarité Ukraine

Créé le 1er mars dernier, la cellule "Solidarité Ukraine" a accueilli 164 Ukrainiens le 11 mars avec le bus affrété par le gouverneur, dont 51 sont restés à Arlon. Trois classes d’apprentissage du français ont été mises en place ainsi que des tables de conversation.

La cellule a atteint sa vitesse de croisière et engagé deux assistantes sociales et une traductrice qui recherchent des logements et propose un accompagnement social, garde le contact avec les familles d’accueil. Les principales difficultés sont les différences de culture, la difficulté de communiquer et la durée de l’accueil. 26 familles arlonaises accueillent toujours des Ukrainiens depuis mars. Des changements ont été effectués pour les soulager. Une solidarité qui a aussi récolté de beaux témoignages, permis de belles rencontres et l’organisation de repas entre Arlonais et Ukrainiens.

Des crises qui deviennent la norme

Face à ce constat difficile, le directeur général ne peut cacher ses craintes pour l’avenir. " Malheureusement, nous sommes entrés dans une ère où les crises se succèdent et deviennent peu à peu la norme, souligne Cédric Leclercq. Une norme anormale, source de stress et d’épuisement pour nos agents. Si par moments, nos équipes ont pu retrouver du sens et de l’énergie dans les remerciements et les applaudissements, nous devons malheureusement faire face à des lendemains qui déchantent. Quel sera l’avenir réservé aux métiers de l’humain sans revalorisation de ceux-ci ? Comment offrir des soins, et pas seulement des soins médicaux, mais de l’attention, du temps et de l’affection ?

Aujourd’hui, je constate une pénurie d’infirmiers, de soignants, d’assistants sociaux, d’éducateurs et pourtant, nous savons à quel point ces métiers sont essentiels. Alors, à l’approche de Noël, je me permets de faire un vœu. Le vœu d’une prise de conscience, le vœu d’une véritable réforme qui offre à nos agents la place et le soutien qu’ils méritent au cœur de notre société ".